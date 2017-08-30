Поліція Одеси вводить огляди особистих речей і автомобілів громадян

З метою посилення безпеки в Одесі поліція запроваджує огляд особистих речей громадян та транспортних засобів. Про це йдеться у зверненні глави Одеського управління Національної поліції Дмитра Головіна.

Читайте такожВ Одесі змінили начальника патрульної поліціїУ його зверненні зокрема наголошується, що в сьогоднішніх умовах значної актуальності набула проблема боротьби зі злочинами, пов’язаними з використанням зброї та вибухових речовин.

Як зазначив Головін, причинами введення більш жорстких заходів безпеки стало попередження злочинів з використанням зброї та вибухових пристроїв на території області. Тому вводиться низка заходів, зокрема і огляди громадян, їх особистих речей та транспортних засобів.

"Я звертаюся до всіх небайдужих громадян з проханням з розумінням поставитися до таких заходів. Будьте пильними і повідомляйте у поліцію про виявлення підозрілих предметів (покинуті сумки, валізи, ящики тощо) та про осіб, поведінка чи зовнішній вигляд яких викликають підозру можливості вчинення ними терористичних актів", – сказав генерал поліції.

"Ми оперативно реагуватимемо на ваші повідомлення щодо виявлення підозрілих предметів в місцях роботи, проживання чи масового скупчення людей. Повідомляйте будь-яку інформацію, що стосується пересування невстановленої техніки та груп людей, тимчасового поселення незнайомих осіб, які викликають у вас підозри", - звернувся Головін.