На Одещині накрили три цехи, де іноземці "штампували" підроблений брендовий одяг (фото)

В Одесі та Одеській області правоохоронці виявили й ліквідували три нелегальних цехи з пошиття одягу, в яких незаконно працювали іноземці.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, наприкінці минулого тижня (субота-неділя) співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури області виявлено підпільні цехи з виробництва так званого «брендового» одягу, де незаконно працювали іноземці.

Зокрема, в ході проведення санкціонованого обшуку на території Овідіопольського району області виявлено цех, де працювали 13 громадян однієї з азіатських країн, з яких четверо в Україні перебували нелегально.

«У двох цехах, які знаходилися в межах Одеси, працювали 10 жительок Придністров'я», - розповіли в главку.

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Із місця події вилучено речові докази скоєння протиправної діяльності: швейні машинки, 23 рулони тканин, готова продукція, а також два кліше відомих торгових марок - Nike і Columbia.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаного правопорушення та інші обставини.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.