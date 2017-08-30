Уряд схвалив постанову, що передбачає підвищення соціального захисту військових

Кабінет міністрів України схвалив зміни у грошовому забезпеченні військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Представляючи проект постанови про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб, Полторак зазначив, що його було підготовано за дорученням президента України і прем'єр-міністра, відповідно до плану реформування Збройних сил України згідно зі стандартами НАТО і програми роботи уряду.

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"Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався десятками років, а щодо окладу по військовому званню - він не змінювався з часів Радянського Союзу", - сказав міністр.

Так, за словами Полторака, проектом постанови передбачає значне підвищення соціального захисту військовослужбовців.

"І ми відходимо від того, що грошове утримання військовослужбовців буде складатися, як було раніше, 10-15% від того, що йде на пенсію, і 17 надбавок, які є непрозорими, неефективними і дуже важкими", - зазначив урядовець.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що відповідну ініціативу необхідно підтримати. "Зараз якраз відбувається формування проекту бюджету на 2018 рік. Ми також працюємо з Радою національної безпеки і оборони, з президентом, з точки зору формування необхідних фінансових ресурсів для підтримки нашої обороноздатності і фінансового забезпечення для військовослужбовців", - сказав він. Відповідне рішення було підтримано.