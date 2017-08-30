Пропагандистський "Первый канал" офіційно заявив про викрадення журналістки в Києві, звинувачує СБУ

Російський пропагандистський "Первый канал" офіційно підтвердив інформацію про викрадення в Києві їхньої кореспондентки Анни Курбатової. Про це повідомили у прес-службі телеканалу.

"Анну Курбатову схопили невідомі недалеко від дому, посадили в машину і відвезли. За нашими даними, Анну Курбатову затримали співробітники СБУ", - йдеться у повідомленні.

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Пропагандисти стверджують, що раніше на адресу Курбатової надходили погрози, зокрема, після репортажу про День Незалежності України.

Раніше про викрадення журналістки "Первого канала" повідомляли росЗМІ.

Нагадаємо, Курбатова потрапила до бази українського сайту "Миротворець" через антиукраїнську пропаганду, зокрема, маніпулювання інформацією та підготовку тенденційного сюжету про парад на День Незалежності України.