На засіданні координаційної ради при Житомирській ОДА розпочався захист проектів громадських організацій. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на засіданні координаційної ради з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації розпочався публічний захист проектів.

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Члени ради сьогодні визначать переможців, які отримають грант від Житомирської ОДА на реалізацію проектів. "Презентують та захищають свої проекти 21 громадська організація. 2 проекти інститути громадянського суспільства зняли з розгляду",- зазначають в ОДА.

Загальна вартість реалізації попередньо відібраних 23 проектів складає майже 1 млн 834 тис. грн. Детально ознайомитись із проектом та його кошторисною вартістю на момент публічного захисту можна на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

Нагадаємо, координаційна рада з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства при ОДА під час другого засідання визначила перелік із 23 організацій, які будуть публічно захищати проекти для отримання гранту з обласного бюджету.