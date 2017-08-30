"Чи можу я бути собою?": близькі Вітні Х'юстон заявили, що зірка "Охоронця" зустрічалася зі своєю помічницею

Вітні Х'юстон зустрічалася з дівчатами. Саме такими заголовками днями рясніли всі західні ЗМІ. Преса запевняє, сьогодні знайшлося підтвердження нетрадиційної орієнтації співачки.

Якщо вірити виданню The Mirror, довгий час акторка фільму «Охоронець» була у відносинах зі своєю помічницею Робін Кроуфорд, повідомляє GraziaMagazine.

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Так, відомий продюсер і режисер Нік Брумфілд, який днями випустив біографічний фільм «Чи можу я бути собою?» про Вїтні, розповів: «Я не знаю, які потрібні докази, але це було в житті Вїтні. Вони з Робін жили разом, часто спали в одному ліжку. Я думаю, це саме близькі стосунки, що це були найбільш продуктивні і творчі стосунки, які у неї були за 15 років».

Зв'язок Х'юстон і Кроуфорд підтверджує і костюмер співачки Еллін Лавар. Вона зазначила, що Вітні була бісексуалкою і відчувала почуття як до Робін, так і до чоловіка. Нагадаємо, в 1992 році Вїтні вийшла заміж за Боббі Брауна. В їх стосунках було все — бійки, наркотики, зради і викидні. В цілому, вони прожили в шлюбі 14 років і виховали дочку Боббі Крістіну, яка після розлучення в 2016 залишилася з мамою.