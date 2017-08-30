Росія направила Україні ноту через ситуацію з пропагандисткою "Первого канала"

Російське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ України у зв'язку з інформацією про затримання в Києві журналістки пропагандистського "Первого канала" Анни Курбатової.

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"Посольство направило оперативні запити до українських правоохоронних органів та ноту до МЗС України з вимогою вжити термінових заходів щодо з'ясування обставин інциденту й звільнення російської журналістки", — йдеться у повідомленні, яке передає РІА новости.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці готують документи для офіційного видворення з країни журналістки російського пропагандистського каналу Анни Курбатової, про "викрадення" якої нещодавно заявили росЗМІ.

Раніше Курбатова потрапила до бази українського сайту "Миротворець" через антиукраїнську пропаганду, зокрема, маніпулювання інформацією та підготовки тенденційного сюжету про парад на День Незалежності України.