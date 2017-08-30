СБУ про "викрадення" журналістки російського каналу в Києві: її офіційно видворять

Наразі українські правоохоронці готують документи для офіційного видворення з країни журналістки російського пропагандистського каналу Анни Курбатової, про "викрадення" якої нещодавно заявили росЗМІ. Про це на сторінці у "Фейсбуку" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ. Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення", - сказано у повідомленні.

"Так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну", - додала Гітлянська.

Раніше про викрадення журналістки "Первого канала" повідомляли росЗМІ. Нагадаємо, Курбатова потрапила до бази українського сайту "Миротворець" через антиукраїнську пропаганду, зокрема, маніпулювання інформацією та підготовку тенденційного сюжету про парад на День Незалежності України.