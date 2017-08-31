"Втрачене дитинство": у Житомирській області за гранти від ОДА зніматимуть фільм про репресії (відео)

У Житомирській області за грантові кошти від ОДА зніматимуть фільм про репресії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині зніматимуть документальний фільм тривалістю 30 хвилин «Втрачене дитинство» у рамках фінансування ініціатив від інститутів громадянського суспільства, що ініціював голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Відповідну конкурсну пропозицію від громадського об'єднання «Зоряне містечко» підтримали вчора, 30 серпня, члени Координаційної ради під час свого третього засідання.

Автор проекту Алла Міщенко розповіла, як виникла ідея створення фільму. «Мій прадід був репресований радянською владою. Мені стало цікаво, я почала вивчати документи і прийшла ідея – створити про це фільм. Мета його – піднести національно-патріотичний дух дітей та молоді, а також дорослих »,- сказала вона.

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За жанром фільм документальний, з реконструкціями подій. У ньому розкривається тема Великого Червоного терору 1937-1938 років крізь призму трагедії. "Через ці події проходить лінія звичайної української родини, яка була репресована",- зазначають в ОДА.

Прем’єрний показ планується у Житомирі до Дня пам’яті жертв політичних репресій – 20 травня 2018 року. Загалом, фільм може демонструватися усіма містами країни.

Сюжетна лінія відбувається на теренах України, а саме - в Житомирській, Хмельницькій та Київській областях.