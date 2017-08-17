У Львові реабілітовані жертви політичних репресій отримають одноразову допомогу

До 26-ї річниці Незалежності України 1567 мешканців Львова отримають одноразову матеріальну допомогу від міста. Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, це львів’яни, які реабілітовані відповідно до статей 1 та 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (крім ветеранів УПА, які отримують пільги (доплати) з міського бюджету) і перебувають на обліку у відділах соціального захисту.

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Так, згідно з розпорядженням міського голови Львова № 401 від 14 серпня 2017, одноразову матеріальну допомогу отримають:

- 79 громадян, які реабілітовані відповідно до ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». Розмір допомоги - 500 грн на особу;

- 1488 громадян, які реабілітовані відповідно до ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». Розмір допомоги - 300 грн на особу.

Загальна сума виплат - 485,9 тис. грн.