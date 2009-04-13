При зустрічному русі не розминулися Опель-Омега і Фольксваген-Джетта

У Сумській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали шестеро людей, зокрема одна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державтоінспекції УМВС України у Сумській області, аварія сталася сьогодні вдень на автодорозі Суми-Лебедин.

При зустрічному русі не розминулися автомобілі «Опель-омега», що виходив з обласного центру, і «Фольксваген-Джетта», що прямував з Лебедина до Сум. У результаті зіткнення одержали травми різного ступеня водій «Опеля», 1952 року народження, а також усі п`ять чоловік, що знаходилися в іншій машині – жінка-водій, 1960 р.н., дитина 2005 р.н., дві жінки і чоловік.

Всі вони доставлені для отримання медичної допомоги до лікувальних установ Сум.

Причину аварії і ступінь вини кожного водія встановлює слідча комісія, що працює на місці ДТП.