В Києві у військовому ліцеї імені Богуна зросла кількість вступників (відео)

Навчання сьогодні починається і в ліцеї імені Богуна, куди діти приходять із мрією стати офіцерами. У ліцеї розповідають, що конкурс і кількість вступників щороку зростає. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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До ліцею цього року вступають понад 300 учнів 10 та 11 класів. Хоч офіційний початок навчального року сьогодні, десятикласники були тут і до першого вересня – вчились крокувати.