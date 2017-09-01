В Києві у військовому ліцеї імені Богуна зросла кількість вступників (відео)

13:35, 01 вересня 2017
Суспільство
207 0

У ліцеї відзначають, що і конкурс на вступ щороку зростає. 

Курсанти військового ліцею імені Богуна / фото УНІАН

Навчання сьогодні починається і в ліцеї імені Богуна, куди діти приходять із мрією стати офіцерами. У ліцеї розповідають, що конкурс і кількість вступників щороку зростає.  Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЗвіт за кошти та автономії вчителів: у МОН розповіли, коли ВР має розглянути законопроект "Про освіту" у другому читанні

До ліцею цього року вступають понад 300 учнів 10 та 11 класів. Хоч офіційний початок навчального року сьогодні, десятикласники були тут і до першого вересня – вчились крокувати. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: 1 вересня на порозі: підготовка до навчального року
Теги: #військовий ліцей імені Богуна