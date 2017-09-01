В Києві у військовому ліцеї імені Богуна зросла кількість вступників (відео)
13:35, 01 вересня 2017Суспільство
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У ліцеї відзначають, що і конкурс на вступ щороку зростає.
Курсанти військового ліцею імені Богуна / фото УНІАН
Навчання сьогодні починається і в ліцеї імені Богуна, куди діти приходять із мрією стати офіцерами. У ліцеї розповідають, що конкурс і кількість вступників щороку зростає. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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До ліцею цього року вступають понад 300 учнів 10 та 11 класів. Хоч офіційний початок навчального року сьогодні, десятикласники були тут і до першого вересня – вчились крокувати.
У військовому ліцеї імені Богуна збільшилась кількість вступників
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