День міста в Одесі: новий почесний громадянин Гриневецький, "сталеві берети" і балет біля мерії (фото)

В Одесі розпочалося святкування Дня Міста. За традицією, його відкрили почесні громадяни, які поклали квіти до пам'ятників Дюку і Дерібасу, пише Думская.

Потім офіційний старт святу дав з ганку мерії міський голова Геннадій Труханов. На флагштоку перед Старою біржею підняли прапор Одеси.

Серед почесних громадян була відсутня режисер Кіра Муратова, яка отримала цей статус нещодавно, проте був екс-губернатор і екс-нардеп Сергій Гриневецький. Як кавалер трьох ступенів "ордену Маразлі" він прирівнюється за статусом до почесних. Труханов надів на колишнього соратника Кучми і Литвина стрічку і знак почесного громадянина.

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Зазначимо, що третього Маразлі Гриневецький отримав ще у 2013-му з рук Олексія Костусєва. Тоді на нього вже одягали стрічку ПГ.

Урочисте відкриття закінчилося невеликим парадом роти почесної варти Військової академії — хлопці були в сірій формі Сил спеціальних операцій («сталеві берети») — і балетом.