У Києві з фасаду магазину на Грушевського стерли відомі графіті часів Революції гідності (фото)

У Києві із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського зникли відомі графіті із зображенням Тараса Шевченка, Лесі України та Івана Франка, які були нанесені під час Революції гідності.

Про це повідомила журналіст Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Facebok.

Керівник магазину Ігор Доценко в коментарях під постом назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Доценко також запропонував бажаючим купити на ринку продукцію з таким самим зображенням.

Нагадаємо, графіті з зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки з'явилися на фасаді магазину "Емпоріум" під час Революції гідності 2013-2014 років.