Київські художники збираються відновити знищені графіті часів Майдану на Грушевського в Києві

В понеділок, 4 вересня, київські художники почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос, передає "Громадське".

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За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

«Будемо відновлювати по фотографіям, вони будуть такі ж самі», — сказав Гео Лерос.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві, де розміщується магазин меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були нанесені під час Революції гідності.

У неділю вдень невідомі особи розписали фасад магазину, з якого раніше були стерті графіті, та підпалили декілька шин біля входу.

Згодом прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом нищення графіті, поліція почала розслідування.