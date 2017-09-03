Знищення графіті часів Майдану на Грушевського: прокуратура відкрила кримінальну справу

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знищення графіті часів Революції гідності на фасаді будинку на вул. Михайла Грушевського у Києві. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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«Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом знищення графіті, які були нанесені під час історичних подій Революції гідності на фасаді будинку на вул. Грушевського», - написав він.

Луценко нагадав, що, згідно з наказом Міністерства культури України N869 від 15.10.2014 року, місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об'єктів культурної спадщини. Пошкодження чи знищення їх тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 298 КК України (нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури).

«Бізнес вандалів з «Емпоріума» найближчим часом ретельно перевірять усі державні контролюючі органи», - додав генпрокурор.

Як повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook, кримінальне провадження Київською місцевою прокуратурою N6 за фактом знищення графіті розпочато за ознаками ст. 298 КК України (нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури). Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві, де розміщується магазин меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були нанесені під час Революції гідності.

В Українському інституті національної пам'яті назвали знищення графіті злочином і заявили, що звернуться до Генеральної прокуратури у зв’язку з цим фактом. У Міністерстві культури повідомили, що планують відновити знищені графіті.

Також сьогодні у Києві відбулася акція протесту через знищення графіті. Протестувальники розписали фасад магазину «Емпоріум» та підпалили шини біля вхідних дверей.