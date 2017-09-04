Власник магазину на Грушевського стверджує, що знищувати графіті часів Майдану не наказував

Магазин елітних меблів, на якому замалювали знамениті графіті часів Майдану, закритий після вчорашнього погрому. В даний час вікна магазину затягнуті чорною плівкою і з'явилися написи, що магазин знаходиться на реставрації. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Читайте такожАвтор змитих "Ікон революції" на Грушевського обіцяє відновити графітіЗ самого салону вивезли меблі, а керівник магазину Ігор Доценко заявив, що з даної споруди не буде виїжджати і після ремонту знову відкриє салон. Чоловік запевнив, що він не просив знищувати графіті і називає подію провокацією.

"Я був в повному шоці, мене вже чекали, почали фотографувати, якийсь підставний маляр. Я у нього запитав, він сказав, що йому сказали замалювати. Я не знаю, хто йому наказав. На це є розслідування. Прокуратура відкрила слідство, поліція відкрила справу, СБУ також. Я думаю, що такі три компетентні органи розберуться, хто здійснив цю провокацію", - заявив Доценко.

Також чоловік запевнив, що навпаки ці роки стежив за графіті і цінував їх. Навіть займався їх реставрацією.

Як повідомляв УНІАН, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

В коментарі до посту в соцмережі про знищення знаменитих портретів українських письменників, нанесених під час Майдану, керівник магазину назвав ці графіті "типовим стріт-артом, які час від часу видаляють комунальні служби".