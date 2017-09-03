У Києві розгромили магазин, на фасаді якого стерли графіті часів Майдану (фото)

У Києві на вулиці Грушевського невідомі особи розписали фасад магазину меблів «Емпоріум», з якого раніше були стерті графіті із зображеннями видатних українців, та підпалили декілька шин біля входу. Фото події є в розпорядженні УНІАН.

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На фото видно, що у вхідних дверях до магазину розбите скло, вітрини магазину розписані, зокрема, на одній з них напис «Тут був Майдан».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві, де розміщується магазин меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були нанесені під час Революції гідності.

В Українському інституті національної пам'яті назвали знищення графіті злочином і заявили, що звернуться до Генеральної прокуратури України у зв’язку з цим фактом. «Графіті на Грушевського є пам'яткою історії, згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст. 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини», - написав у Facebook директор інституту Володимир В'ятрович.