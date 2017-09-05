Житомирська Координаційна рада з питань впровадження бюджету участі допустила до загальноміського голосування 58 проектів

Вчора у Житомирі Координаційна рада з питань впровадження бюджету участі допустила до загальноміського голосування 58 проектів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, перевірка проектів виконавчими органами міської ради – була завершена 31 серпня. За час перевірки, яка тривала впродовж трьох місяців, авторами спільно з Координаційною радою та виконавчими органами була проведена робота з оптимізації та усунення недоліків поданих проектів.

«У 2017 році верифікація по кожному проекту була проведена більш детально, з метою усунення проблем, які могли виникнути на етапі реалізації – у разі перемоги проекту. Крім того, впродовж трьох місяців були проведені зустрічі авторів з виконавчими органами, які пояснювали зауваження та давали поради для поліпшення », - розповів УНІАН голова Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі у місті Житомирі Сергій Намєснік.

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Він уточнив, що у 2017 році за допомогою електронної платформи "Громадський проект" житомиряни подали 103 проекти, з яких чотири були видалені з системи самими авторами ще на етапі модерації. 99 проектів допустили до перевірки виконавчими органами міської ради, а вже до голосування дійшло 58 проектів, а ще двом авторам дали можливість внести зміни у семиденний термін. Водночас 40 проектів не допустили до голосування з різних причин.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі впроваджується так званий "бюджет участі", коли житомиряни можуть самі розпоряджатися частиною коштів міського бюджету.

З переліком проектів, що допущені до загальноміського голосування 2017 року, можна ознайомитись на сайті Житомирської міської ради.