Військових 53-ої бригади розмістили в жахливих умовах перед виходом до зони АТО - волонтер (фоторепортаж)

Але поселили солдатів у сильно підтоплених наметах, пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"Кажуть, у наметах повно води, спати неможливо через вогкість, машина, яка відкачує воду, від наметів військових не від'їжджає", - зазначив він.

Волонтер обурився, адже військові зараз захворіють, і їх у такому стані потім відправлять на передову в зону АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що офіцерів, які допустили нестерпні умови проживання для контрактників у навчальному центрі в "Десні", покарають. Напередодні контрактник виклав в Інтернет відео, де показав, в яких умовах живуть та навчаються бійці. Казарма зі щілинами на вікнах і цвіллю на стінах. Туди вже приїжджали перевіряючі і приміщення все-таки визнали непридатним для проживання. Контрактники, які через відеозвернення скаржилися, вже перевели в інший корпус, він відремонтований.