$200 за "євробляху": на Буковині викрили схему ввезення авто на єврономерах (фото)

На Буковині правоохоронці викрили митників, які організували схему ввезення до України автомобілів з іноземної реєстрацією. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що згідно із схемою, громадяни-нерезиденти безперешкодно ввозили автомобілі на іноземній реєстрації. Крім того, всі транспортні засоби були оформлені на підставних осіб. За таку послугу митники одержували по 200 доларів США за один автомобіль.

«У схемі були задіяні начальник одного зі структурних підрозділів міжнародного автомобільного пункту пропуску, інспектори та посередники. За такою схемою лише протягом двох місяців було ввезено понад 800 автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 14 обшуків. Вже затримано 5 осіб, серед яких керівник структурного підрозділу та 2 інспектори митного пункту пропуску. На митниці правоохоронці виявили понад 4 тисячі доларів США та 23 тисячі гривень. Крім того, у одного із фігурантів справи за місцем мешкання вилучили понад 100 тисяч доларів, 4 тисячі євро та зброю.

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«Також правоохоронці вилучили чорнові записи, які свідчать про мільйонні прибутки затриманих. На даний час перевіряється причетність до вказаної злочинної схеми та розподілу хабарів інших працівників митниці, в тому числі її керівництва», - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, перехід на українські номери власникам вже ввезених до України легкових авто з іноземною реєстрацією коштуватиме від 1 до 1,4 тис. євро. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. "Коли ми порахували, це абсолютно невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-а категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2 - 1,4 тис. євро", - заявила вона. Як і раніше, ставки акцизного збору встановлені в євро залежно від о'бєму двигуна. Южаніна повідомила, що це рішення стосується авто на іноземних номерах як пізніше 2010 року випуску, так і пізніше 2000 року.

7 вересня навпроти центрального входу до будівлі парламенту розпочалась акція автомобілістів, які вимагають легалізації автомобілів з європейською реєстрацією, завезених в Україну.