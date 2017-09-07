Перемога "євроблях"?: авто на єврономерах хочуть дозволити розмитнювати за тисячу євро

Перехід на українські номери власникам вже ввезених до України легкових авто з іноземною реєстрацією коштуватиме від 1 до 1,4 тис. євро. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у коментарі Еспресо.TV.

"Коли ми порахували, це абсолютно невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-а категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2 - 1,4 тис. євро", - заявила вона.

Як і раніше, ставки акцизного збору встановлені в євро залежно від о'бєму двигуна. Южаніна повідомила, що це рішення стосується авто на іноземних номерах як пізніше 2010 року випуску, так і пізніше 2000 року.

Відповідні зміни будуть внесені до Податкового, Митного і Бюджетного кодексу.

"Це дійсно величезний крок назустріч людям", - підкреслила глава податкового комітету.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня навпроти центрального входу до будівлі парламенту розпочалась акція автомобілістів, які вимагають легалізації автомобілів з європейською реєстрацією, завезених в Україну.

Напередодні представник президента в парламенті Ірина Луценко в ефірі "Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна" заявила, що у найближчі три місяці планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну.

"Ми найближчим часом, вже працює робоча група, закриваємо кордон для того, щоб не продовжувати ці транзитні пересування, це накопичення в Україні таких незаконних автомобілів. Я думаю місяць-два. Ми повинні до листопада прийняти закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо таке нашестя", - сказала Ірина Луценко.

За її словами, буде створена робоча група, в якій за три місяці повинен бути напрацьований компромісний закон.

"Про вартість мита, про платежі, які мають бути сплачені, про штрафні санкції. І зараз напрацьовуються умови мораторію на перевірки, на драконівські методи, які ніби застосовують. Якийсь певний період мораторію на такі драконівські заходи буде зроблений, але кордон закриється і напрацюється компромісний варіант розмитнення цих автомобілів", - зазначила представник президента в парламенті.