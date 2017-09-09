Порошенко нагородив п'ятьох нацгвардійців орденами "За мужність"

Президент України Петро Порошенко нагородив п'ятьох військовослужбовців Національної гвардії орденами "За мужність" III ступеня. Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася сьогодні на території військової частини 3028 Національної гвардії, яка дислокується у Калинівському районі Вінницької області.

Читайте такожПрезидент відзначив державними нагородами 15 військових льотчиків

Під час виступу глава держави подякував військовослужбовцям Нацгвардії за захист Української держави.

"Ваша частину одна з перших стала на захист держави від сепаратистів та російських агресорів. Ви не дали створити "Харківську народну республіку", яка вже була прописана у планах агресора", - сказав президент.

Порошенко також назвав усі "гарячі точки" і зони бойових дій, в яких служили військові частини № 3028.

Він також оголосив хвилину мовчання в пам'ять про п'ять загиблих нацгвардійців з цієї частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, орден "За мужність" III ступеня голова держави вручив сержантові Едуарду Богачуку, капітану Дмитру Витязю, старшому сержанту Олексію Копійці, полковнику Івану Миропольському та підполковнику Дмитру Семаку.

Командир військової частини Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Миропольський разом з особовим складом підпорядкованої військової частини приймає активну участь у виконанні службово-бойових завдань в зоні проведення АТО з 2014 року. Під його керівництвом особовий склад частини здійснював зачистку Лисичанська від терористів. В лютому 2015 року полковник Миропольський брав участь у прикритті виходу підрозділів НГУ та ВСУ з Дебальцевого.

Старший інструктор з висотної та парашутно-десантної підготовки групи інструкторів окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління НГУ Витязь протягом 2014-2017 років служив в зоні АТО. З серпня по вересень 2014 року виконував обов'язки командира екіпажу БТР-60 ПБ, у складі об'єднаного угруповання в Амвросіївському районі Донецької області, де проявляв особисту мужність і героїзм - під обстрілом ворога прикривав своїх товаришів. Утримував оборону позицій у оточенні противника, відбиваючи численні атаки, продовжуючи вести бій, пригнічуючи вогневі точки противника. Завдяки йому було знешкоджено 8 одиниць БТР, КрАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗІЛ; знищена установка БМ-21 "Град" і захоплені в полон четверо терористів.

Інструктор-кулеметник 1-ї бойової групи на бронетранспортерах групи вогневої підтримки окремого загону спеціального призначення Північного Київського територіального управління НГУ Богачук також протягом 2014-2017 років залучався до виконання завдань у зоні АТО. Під час виконання бойових завдань відмінно виконував службу у складі розвідувальних груп, неодноразово брав участь у знищенні диверсійно-розвідувальних груп і засідок бойовиків.

31 березня цього року сержант брав участь у виконанні бойового завдання у складі розвідгрупи з проведення розвідки і контрснайперских заходів в районі Зайцево, Торецького, Горлівки та прилеглої до них території. Група вирушила в район терикону, рух вперед значно ускладнювалося через наявність мін, "розтяжок". Військовослужбовці рухалися вперед, кожен раз знешкоджуючи вибухові пристрої. Однак під час пересування поблизу позиції противника в результаті вибуху капітан Левкун отримав поранення двох ніг. Незважаючи на посилення обстрілу з боку противника, Богачук дістався до тяжко пораненого Левкуна і швидко надав йому допомогу, зупинивши кровотечу. Після цього Богачук по черзі з молодшим сержантом Доломановим понад 5 кілометрів на руках евакуювали пораненого капітана, чим врятували йому життя.