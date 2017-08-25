Порошенко нагородив медаллю нацгвардійця, що врятував жінку під час вибуху в Києві

Президент України Петро Порошенко нагородив медаллю "За врятоване життя" нацгвардейца Сергія Добровольського, який врятував жінку під час вибуху в Києві. Відео опубліковано на сторінці президента в Facebook.

"У Біблії говориться, що якщо врятував хоча б одне життя, значить задля цього треба було жити. Саме так вчинив нацгвардієць Сергій Добровольський, який учора врятував жінку, що постраждала від вибуху на вулиці Грушевського. Я був приємно вражений професійністю дій військовослужбовця: Сергій не розгубився, взяв ситуація під контроль та надав першу необхідну допомогу. На моє тверде переконання саме так має діяти український воїн", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня в Києві стався вибух на вулиці Грушевського між будівлею Кабміну і стадіоном "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Незабаром стало відомо, що в результаті вибуху постраждали три людини: це були дружина, теща і друг сім'ї Героя України Валерія Чібінєєва.