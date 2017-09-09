У партії "Рух нових сил" не виключають розгону прихильників Саакашвілі, які зібрались біля пункту пропуску "Краковець"

У партії «Рух нових сил» не виключають силового розгону прихильників екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, які зібрались біля пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Рух нових сил», про це членам партії повідомили джерела в поліції.

Водночас член ради партії Давід Сакварелідзе, який перебуває в пункті пропуску «Краковець», заявив, що поліцейські діють синхронно з «тітушками», яких привезли в «Краковець», щоб залякати активістів.

За його словами, «тітушок» з Полтавської і Київської областей на кордон привезли 6 мікроавтобусами.

Сакварелідзе заявив, що має інформацію, що «тітушки» планують вночі нападати на активістів, бити їх, щоб залякати звичайних людей, які завтра будуть збиратися для зустрічі Саакашвілі.

Він також повідомив, що ще три автобуси з «тітушками» активісти виявили в сусідньому селі.

«Вони не хочуть світитися, але готуються нібито до антитабору. Ми їм задавали питання, що вони тут роблять, хтось з них проговорився, що ми проти вас, проти Саакашвілі. Хтось говорив що на екскурсії, хоча жодного музею в Краковці вони поки не відвідали», - сказав Сакварелідзе.

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У прес-служба партії нагадали, що у пункті пропуску «Краковець» вже зібралось понад 200 активістів, які завтра планують зустріти Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, таке рішення було прийнято через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

Сьогодні близько 12.00 Саакашвілі повідомив, що вирушив в Україну. Його прибуття у пункт пропуску «Краковець» очікується завтра близько 13.00.

Біля пункту пропуску посилено наряди поліції.