"Тримала в камері тортур і ґвалтувала": зірка 90-х зізналася про звірства власної матері

Ірландська співачка Шинейд О'коннор шокувала новими подробицями про своє непросте життя. 50-річна зірка зважилася розповісти про своє важке дитинство. Про це повідомляють в Yahoo.

У відвертому інтерв'ю для програми "Доктор Філ", повний випуск якої вийде 12 вересня, співачка зізналася, що її рідна мати Марі О'коннор тримала юну Шинейд в камері тортур і ґвалтувала її.

"Вона влаштувала камеру тортур. Вона з тих, кому подобається мучити тебе", – заявила О'коннор про матір, яка загинула в автокатастрофі, коли Шинед було 19 років.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше зірка 90-х розповіла про бажання покінчити з собою.