В Івано-Франківську чоловіка засудили до півроку в'язниці за наругу над прапором України

Апеляційний суд Івано-Франківської області скасував рішення Івано-Франківського міського суду, який призначив покарання у вигляді 850 грн штрафу чоловіку, який вчинив наругу над прапором України, та постановив ув'язнити його на півроку.

Читайте такожСБУ виявила чоловіка, що поглумився над держпрапором на териконі в ЛисичанськуЯк повідомили кореспонденту УНІАН у суді колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу заступника прокурора Івано-Франківської області Руслана Гнідана на вирок Івано-Франківського міського суду від 14 червня 2017 року.

Суд першої інстанції встановив, що обвинувачений 37-річний франківець у березні 2017 року зірвав прапор України з торгового центру, кинувши його на землю, потоптав ногами, висякався у нього, тобто вчинив публічну наругу над державним символом.

Івано-Франківський суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу, та присудив покарання у вигляді штрафу - 850 гривень.

Колегія суддів апеляційну скаргу прокурора задовольнила, врахувавши тяжкість злочину, його суспільну небезпеку, ухвалила новий вирок.

«За демонстративну зневагу до Державного прапора України громадянину призначено більш суворе покарання за ч. 1 ст. 338 КК України у вигляді позбавлення волі строком на шість місяців», - йдеться у рішенні суду.