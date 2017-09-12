Під час "прориву" Саакашвілі через кордон поліцейський зламав плечову кістку

Під час подій на польсько-українському кордоні у пункті пропуску «Шегині» 10 вересня один поліцейський отримав перелом плечової кістки, решта правоохоронців зазнали ушкоджень меншого ступеню тяжкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на брифінгу в Києві.

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Він нагадав, що за наслідками подій 10 вересня на прикордонному пункті пропуску загалом під час охорони публічного порядку отримали ушкодження різного ступеню тяжкості 13 поліцейських та 9 прикордонників.

«Знаю, що у одного поліцейського є перелом плечової кістки, у інших тілесні ушкодження меншого ступеню тяжкості», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Сьогодні, 12 вересня, прикордонники надали Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Також сьогодні було затримано п'ятьох осіб, яким інкримінують вчинення кримінальних правопорушень під час прориву через кордон у ПП «Шегині».