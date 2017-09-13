Схудлий після смерті коханої Джим Керрі шокував публіку поцілунком з чоловіком (фото)

Актор Джим Керрі, який помітно схуд і позбувся бороди, шокував публіку дивним вчинком.

Нещодавно 55-річний Керрі відправився в Канаду на 42-й кінофестиваль в Торонто.

11 вересня Джим з'явився на прем'єрі документального фільму "Джим і Енді: посмертна історія Джима Керрі і Енді Кауфмана".

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Там Джим, на очах у людей, поцілував чоловіка в образі Тоні Кліфтона – одного з персонажів Кауфмана: актора-статиста запросили на прем'єру для створення відповідного антуражу.

Ok buddy, it's like when Dean kissed Jerry on the Telethon! Happy to see Tony Clifton joining you at the Toronto Film Festival! #HA! #TIFF17pic.twitter.com/bvBxvNdml8 — Laura_Irjawski (@LIrjawski) September 12, 2017

Джима Керрі дуже похитнуло самогубство його колишньої дівчини. 28-річна візажистка Катрін Уайт покінчила з собою після розставання з актором. За попередніми даними, дівчина померла від передозування наркотиків. Тіло дівчини було знайдено в її будинку в Лос-Анджелесі. Під час прощальної церемонії актор ніс труну з тілом дівчини. Мати покійної дівчини стверджує, що у трагедії винен Керрі.