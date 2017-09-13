Схудлий після смерті коханої Джим Керрі шокував публіку поцілунком з чоловіком (фото)

14:56, 13 вересня 2017
Суспільство
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Нещодавно 55-річний Керрі відправився в Канаду на 42-й кінофестиваль в Торонто.

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Актор Джим Керрі, який помітно схуд і позбувся бороди, шокував публіку дивним вчинком.

Нещодавно 55-річний Керрі відправився в Канаду на 42-й кінофестиваль в Торонто.

11 вересня Джим з'явився на прем'єрі документального фільму "Джим і Енді: посмертна історія Джима Керрі і Енді Кауфмана".

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Там Джим, на очах у людей, поцілував чоловіка в образі Тоні Кліфтона – одного з персонажів Кауфмана: актора-статиста запросили на прем'єру для створення відповідного антуражу.

Джима Керрі дуже похитнуло самогубство його колишньої дівчини. 28-річна візажистка Катрін Уайт покінчила з собою після розставання з актором. За попередніми даними, дівчина померла від передозування наркотиків. Тіло дівчини було знайдено в її будинку в Лос-Анджелесі. Під час прощальної церемонії актор ніс труну з тілом дівчини. Мати покійної дівчини стверджує, що у трагедії винен Керрі.

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Теги: #Джим Керрі поцілував чоловіка#кінофестиваль в Торонто