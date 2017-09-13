Розслідування прокуратури щодо ДТП за участю мажора Толстошеєва за рік не просунулося - журналіст

Розслідування ГПУ щодо смертельної ДТП за участю мажора Станіслава Толстошеєва за рік не просунулося. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

Рівно рік тому прокуратура Києва закрила проти нього провадження, визнавши неосудним за станом здоров'я. Але через широке суспільне обурення таким вчинком прокуратури, генпрокурор доручив відновити провадження.

Журналіст нагадав, що у прес-службі рік тому пообіцяли знайти винних. "Що сьогодні?" - спитаєте ви. Нічого. Якщо раніше раз на три місяці я направляв запити в прокуратуру, і мені відповідали, що розслідування триває. То останнім часом вони припинили навіть надавати відповіді на запити. Всупереч закону. Я направив один запит в липні. Тиша. Потім в серпні - у відповідь тиша", - зазначив він.

Гнап додав, що нещодавно йому вдалося додзвонитися до прес-служби прокуратури Києва, де йому сказали, що розслідування триває.

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"Ми хочемо залучити тепер спеціалістів Міністерства охорони здоров'я, щоб вони вирішили чи був Толстошеєв осудний на момент ДТП. А може... - додали - будемо ще й шукати фахівців за кордоном!", - наводить цитату Гнап. Також у відомстві визнали, що розслідування може тривати "ще довго".

Журналіст зазначив, що за його даними, експертиза крові Толстошеєва на алкоголь та наркотики була сфальсифікована.

"Прокуратура, як муха в карамелі заплуталася у фальсифікаціях. І тепер не знає, як з цього виплутатися. За моїми даними, все це нагромадження брехні почалося з того, що експертиза крові Толстошеєва на алкоголь та наркотики була сфальсифікована. І в перший день після аварії слідчі заявили, що він чистий", - пише Гнап.

На його думку, якщо визнати, що Толстошеєв був під дією наркотиків чи алкоголю, тоді "доведеться не тільки спростовувати свої ж попередні заяви, а й заарештувати кількох прокурорів, слідчих та експертів, які раніше підписали попередню експертизу крові. І судити їх за посадове підроблення".

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2016-го року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка. Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловік перебуває в лікарні. Згодом правоохоронці висунули підозру 21-річному Толстошеєву. 15 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137,8 тис. грн.

У вересні минулого року прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що прокуратура Києва закрила кримінальне провадження стосовно Толстошеєва. Толстошеєва визнали неосудним. Висновки експертиз свідчать про те, що він під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.