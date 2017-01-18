Справа мажора-винуватця смертельної ДТП Толстошеєва: прокуратура хоче допитати експертів, які визнали його неосудним

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

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"Вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження", - йдеться у її повідомленні.

Крім того, за словами Максимець, можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні.

Раніше Толстошеєва визнали неосудним. Висновки експертиз свідчать про те, що він під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2016-го року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на "Лівобережній", в результаті чого загинула жінка.