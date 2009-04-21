Українці «наїлися» валюти

З початку квітня на валютному ринку України спостерігається зростання пропозиції готівкової іноземної валюти з одночасним скороченням попиту на неї. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

За даними НБУ, станом на 16 квітня дефіцит іноземної готівкової валюти скоротився до 83,1 млн. дол. проти 417,8 млн. дол. за відповідний період березня. «Це мало позитивний вплив на курс готівкової гривні, який з початку місяця за операціями продажу доларів зміцнився на 28 копійок – до 7,99 грн./дол.», – наголошується в повідомленні.

На думку Нацбанку, цій тенденції сприяє регулярне проведення валютних аукціонів з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку квітня було проведено п`ять таких аукціонів. На них було продано 166,8 млн. дол. за єдиним курсом 7,8 грн./дол.

Також у НБУ вважають, що підвищенню загальної прозорості та ефективності валютних інтервенцій сприяє жорсткий контроль за цільовим використанням придбаної на них іноземної валюти.

Офіційний курс гривні до долара з початку місяця залишався незмінним – 7,70 грн./дол.. Щодо російського рубля гривня девальвувала на 1,78% – до 2,30 грн./10 рублів, щодо євро курс гривні майже не змінився – 10,16 грн./дол. США.