В Одесі активісти зняли з болгарина футболку з написом "Росія", а у білорусів вилучили "георгіївську" стрічку (фото)

В Одесі активісти зняли з болгарського туриста футболку з написом "Росія". Про це розповів на своїй сторінці у Facebook екс–лідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко.

"Гуляєш собі Одесою, зустрічаєш якогось болгарина, й бац — у тебе вже новий трофей", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожПрикордонники не пустили до України росіян з георгіївськими стрічками (фото)

Також вони зупинили автомобіль Volkswagen на білоруських номерах, у салоні якого помітили "георгіївську" стрічку й одразу викликали поліцію. Як повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, гості Одеси не знали про заборонену в Україні символіку.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва й пропаганди "георгіївської" (гвардійської) стрічки".