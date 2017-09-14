У Києві ввечері обмежать вхід на три станції метро через футбольний матч

Сьогодні в Києві у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Скендербеу» (Корча, Албанія) змінено режим роботи деяких станцій метро.

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», перед початком матчу, з 19.00 до 20.00 станцію «Олімпійська» буде закрито на вхід та вихід, станцію «Палац спорту» - на вихід, станцію «Площа Льва Толстого» - на вхід. На цей час потяги метро слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід на ці станції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 14 вересня обмежать рух транспорту на Бессарабській площі. Обмеження діятиме з 17:00 до 19:30 на ділянці від вул. Великій Васильківській до вул. Басейній.