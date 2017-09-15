"Новая волна": в Сочі оголосили переможців, українець не розділить 7 мільйонів рублів
Переможці поділили між собою фонд у 7 млн рублів. "Новая волна" проходила з 8-го по 14 вересня в Сочі.
У Сочі переможцями міжнародного пісенного конкурсу "Новая волна-2017" назвали учасників з Узбекистану, Вірменії та Молдови: Сардора Мілано, групу DoReDos і Эрну Мір. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Читайте такожЛіф і величезний капелюх Лободи справили фурор на пісенному конкурсі "Новая волна" (фото)
Друге місце віддали вірменці Сюзанні Мелконян, тратье – учасниці з В'єтнаму Lilu.
Переможці поділили між собою фонд у 7 млн рублів (3,1 млн гривень за поточним курсом)
Представник України ISAAC (Артем Іванов) посів сьоме місце.
"Нова хвиля" проходила з 8-го по 14 вересня в Сочі.
Конкурс проводився в Сочі третій рік поспіль, раніше його проводили в Юрмалі. Композитор Ігор Крутой переніс фестиваль в Росію у зв'язку із забороною в'їзду до Латвії російським виконавцям Валерії, Йосипу Кобзону і Олегу Газманову, які підтримали агресію РФ в Україні.