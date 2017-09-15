"Новая волна": в Сочі оголосили переможців, українець не розділить 7 мільйонів рублів

14:16, 15 вересня 2017
Суспільство
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Переможці поділили між собою фонд у 7 млн рублів. "Новая волна" проходила з 8-го по 14 вересня в Сочі.

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У Сочі переможцями міжнародного пісенного конкурсу "Новая волна-2017" назвали учасників з Узбекистану, Вірменії та Молдови: Сардора Мілано, групу DoReDos і Эрну Мір. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

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Друге місце віддали вірменці Сюзанні Мелконян, тратье – учасниці з В'єтнаму Lilu.

Переможці поділили між собою фонд у 7 млн рублів (3,1 млн гривень за поточним курсом)

Представник України ISAAC (Артем Іванов) посів сьоме місце.

"Нова хвиля" проходила з 8-го по 14 вересня в Сочі.

Конкурс проводився в Сочі третій рік поспіль, раніше його проводили в Юрмалі. Композитор Ігор Крутой переніс фестиваль в Росію у зв'язку із забороною в'їзду до Латвії російським виконавцям Валерії, Йосипу Кобзону і Олегу Газманову, які підтримали агресію РФ в Україні.

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Теги: #Новая волна в Сочі