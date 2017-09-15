У Житомирі проходить виставка вірменського художника Хачатряна, який присвятив місту свої картини

У Житомирі проходить виставка вірменського художника Артура Хачатряна - творця яскравих олійних пейзажів, натюрмортів та архітектурних форм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, наразі виставка діє в Домі української культури і триватиме до кінця вересня. «Творець яскравих олійних пейзажів, натюрмортів та архітектурних принад Житомира та Житомирщини представив полотна, створені впродовж 2016-2017 років. Картини написані на полотні олією»,- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Хачатряна відзначили Подякою виконавчого комітету Житомирської міськради за значний внесок у розвиток культури та мистецтва Житомира.

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«У виставці представлені надзвичайно теплі і чудові картини, які викликають захоплення нашими прекрасними видами. Найбільш захоплюючим є те, що це малює художник, який не є уродженцем нашого міста, але так витончено передає всі його особливості», - цитує прес-служба міськради керуючу справами виконавчого комітету Житомирської міської ради Ольгу Пашко, яка ділиться враженнями від творчості митця.

Також гості виставки знаходять сюжетні паралелі між Житомиром та європейськими містами. Хачатрян присвятив виставку 1133-літтю Житомира. «Я вдячний долі, що моє знайомство з Житомиром переросло в істинно дружню та плідну роботу тут. Житомир став для мене рідним і теплим містом, в якому приємно творити. Цією виставкою я хочу висловити найщиріші побажання Житомиру – улюбленому місту!», - зазначає Хачатрян. На знак гостинності художник подарував свою роботу Дому української культури, а його директор Наталія Валуєва відзначила, що картина обов’язково займе почесне місце.