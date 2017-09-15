Хливнюк vs Баста: переможцем виходить Вакарчук

Російський репер Баста (справжнє ім'я - Василь Вакуленко), якому заборонено в'їзд в Україну на три роки, відповів на відкритий лист лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

У листі Вакуленко радить Хливнюку брати приклад зі Святослава Вакарчука, який "своєю творчістю і своїми досягненнями доводить, як він любить і прославляє свою Батьківщину".

Читайте такожВідомому російському реперу заборонили в'їзд до України (документ)

"Політика – це не наша дорога. Ми не повинні бути рупорами пропаганди. Ми повинні робити свою справу", - упевнений Баста.

Він також зазначає, що у нього "українське коріння", а виступає він в Україні не заради грошей.

"Я приїжджав і буду приїжджати в Україну і без концертів", - пообіцяв Баста.

Хливнюк вирішив продовжити...

"Василю, дякую за відповідь, я все зрозумів,у тебе гастролі. Ти вважаєшь, варто зберегти дружбу, з тим, хто вирішив на тобі "попіаритися", граєш для людей і закони не писані, окупація і агресивна війна це просто політика, вірменин не може бути патріотом України. Негласний бойкот групи за політичною ознакою і відмова від гастролей в країні, яка підступно вбиває твоїх співгромадян - падіння популярності", - написав лідер "Бумбоксу".