З острова Мартініка через ураган "Ірма" евакуювали шістьох українців

З острова Мартініка в Карибському морі через ураган "Ірма" евакуювали шістьох українців. Про це в "Твіттері" повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Читайте такожБуревій "Ірма": Франція евакуювала двох українців з Карибів"До Франції спецрейсом з о. Мартиніка прибуло 6 громадян України…", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами цих країн у цілодобовому режимі для отримання інформації про українців, які можуть перебувати на територіях, де вирувала "Ірма".

Ураган «Ірма» набрав потужності на Карибах 5 вересня. Загалом в результаті буревію в країнах Карибського басейну та на південному сході США загинуло понад 80 осіб.