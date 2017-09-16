У 2017 році населення України може зменшитись на 200 тисяч (відео)

У 2017 році населення України скоротилося на 100 тисяч людей. До кінця 2017 року ця цифра може подвоїтися, а демографи констатують зрослу смертність в Україні, тоді як народжуваність з 2012 року впала майже на 120 тисяч на рік. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Багатодітні родини де є п'ятеро діток, в Україні дедалі рідшають. Дослідження довели, що нині більшість подружжів не готові народжувати багато – щонайбільше двох дітей. Але наразі навіть до цього показника українці не дотягують – дві дитини має лише кожна друга родина, а маленьких українців за перші півроку 2017 з'явилось на 12 тисяч менше, ніж торік. Демографи говорять про сукупність причин, серед яких війна, фінансовий стан і невпевненість у майбутньому.

Нині виплати на народження дитини становлять 41 тисячу 280 гривень – цю суму визначили ще 2014 року. Влітку у Мінсоцполітики не виключали, що її можуть осучаснити, наприклад, з урахуванням інфляції. Однак навіть попри спад народжуваності норму так і не переглянули.

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За справу взялися депутати – на сайті президента зареєстрували тематичну петицію. Кажуть, у Раді є законопроект 6063-д, який передбачає збільшення виплат на дитину і прив'язку до прожиткового мінімуму. Є в документі і повернення безкоштовного харчування у школах та проїзду у громадському транспорті, але на голосування законопроект не ставлять.

Аби глава держави розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. Демографи кажуть, що збільшення виплат і справді може допомогти з народжуваністю, однак є речі, які держава може зробити і без грошей - дитячі садки, відпустки, гнучкі графіки і можливість часткової зайнятості, перекваліфікації тощо.

Не зайвою була б допомога із квадратними метрами - щоб родина змогла придбати житло, а якщо не придбати, то взяти в оренду від держави.

Раніше повідомлялося, що чоловіче населення Європи вперше за всю історію спостережень перевищило жіноче.