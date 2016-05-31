Чоловіче населення Європи вперше за всю історію спостережень перевищило жіноче

Це унікальне явище для західних країн, де жіноче населення завжди перевищувало чоловіче, передає Lenta.ru. Вперше історичний зсув зафіксували у березні 2015 року - чоловіків у Швеції виявилося на 277 осіб більше. За рік цей розрив виріс до 12 тис. осіб. Хоча для населення в 10 млн це не дуже велика цифра, в майбутньому розрив лише зростатиме, стверджують вчені.

Читайте такожВчені навчилися прогнозувати успішність шлюбу за тональністю голосів подружжя

Хоча на 105 новонароджених хлопчиків у Європі припадає в середньому 100 дівчаток, через більш високу тривалість життя жінок стає більше, ніж чоловіків. Але нещодавно ця тенденція почала змінюватися: у Норвегії чоловіки вийшли вперед ще в 2011 році, в Данії та Швейцарії чисельність обох статей зрівнялася. В Німеччині, де через дві світові війни чоловіків категорично не вистачало, співвідношення статей зрушило: з 87 чоловіків на 100 жінок у 1960 році до 96 чоловіків у 2015 році. Ту ж картину до 2050 року очікують побачити у Великобританії.

Дане явище пояснюють двома причинами: зростанням тривалості життя у чоловіків (завдяки прогресу в галузі охорони здоров'я та охорони праці) та прибуттям десятків тисяч біженців, переважно чоловічої статі, з країн Африки та Близького Сходу. Тільки в Швеції в 2015-2016 роках отримали притулок 35 тис. підлітків, які прибули в країну без батьків.

Демографи припускають, що надлишок чоловіків дасть жінкам більше можливостей диктувати свої умови. При цьому одночасно може зрости ризик сексуального насильства з боку чоловіків, які не можуть знайти собі партнера.

У 2014 році німецькі вчені з'ясували, що на Землі жінок завжди було більше, ніж чоловіків. Виявилося, що ще до міграції предків людини з Африки жінок в роді Homoбуло більше, ніж чоловіків, - і ця закономірність зберігалася протягом всієї історії. Можливо, причиною цього є полігинія (коли один чоловік вступає в статеві стосунки з багатьма жінками) і вирилокальність (після одруження дружина переїжджає до чоловіка). У підсумку слабка стать "подарувала" населенню планети більше генів, ніж сильна.