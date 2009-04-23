Синоптики лякають заморозками до -10°

24 квітня на території України за прогнозами синоптиків утримається невелика хмарність, без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі 24 квітня будуть заморозки у повітрі -5°- 0 (у східній частині до -8°), на поверхні ґрунту -10° -5°, на Правобережжі та півдні Криму подекуди нічна температура 1-6° тепла; вдень в Україні 11-16 тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

На Київщині очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі по області заморозки у повітрі -5°- 0, на поверхні ґрунту до -8°; температура вдень 11-16° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, на грунті заморозки -4° - 0, температура вдень 13-15° тепла.