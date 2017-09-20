У Запоріжжі хочуть показати російський пропагандистський фільм про "кримську весну" (фото)

На сайті запорізького муніципального кінотеатру "Довженка" опублікували анонс російського фільму про "кримську весну". Про це повідомляє місцевий сайт 061.

Так, у розділі "Новинки кіно" з'явився анонс фільму "Крим", знятого у 2017 році російським режисером. У фільмі описуються події 2014 року під час захоплення Криму російськими окупантами.

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Режисер фільму, Олексій Піманов, з 2014 року є персоною нон ґрата в Україні як пропагандист Кремля. У фільмі "Крим" показана російська точка зору на події березня 2014 року, а одним із спонсорів фільму стало Міноборони Росії. Піманов особисто знайомий з міністром оборони Сергієм Шойгу, і, за словами режисера, ідея створення цього фільму належить саме Шойгу. А анексію Криму у цьому фільмі називають "кримською весною".

Журналістам поки не вдалося додзвонитися в кінотеатр, щоб уточнити, чи планують вони показувати цей пропагандистський фільм, і навіщо його анонсують на сайті.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.