Музей історії України і Батьківщина-мати: відома британська співачка зняла в Києві загадковий кліп
13:04, 25 вересня 2017Суспільство
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Впізнаваною київської локацією у кліпі стали Національний музей історії України в Другій світовій війні і монумент Батьківщина-Мати.
Кліп знятий в жанрі антиутопії / скріншот
Британська співачка і актриса Палома Фейт (Paloma Faith) випустила кліп на пісню Crybaby, знятий Києві.
Відео знято в стилі антиутопії, а його режисером став Томас Джеймс, раніше знімав у Києві кліпи для групи Nothing But Thieves.
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Впізнаваною київської локацією у кліпі стали Національний музей історії України в Другій світовій війні і монумент Батьківщина-мати.
Як повідомляв УНІАН, раніше на київському вокзалі був знятий рекламний ролик про новому поколінні Apple Watch.
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