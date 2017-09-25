Музей історії України і Батьківщина-мати: відома британська співачка зняла в Києві загадковий кліп

Британська співачка і актриса Палома Фейт (Paloma Faith) випустила кліп на пісню Crybaby, знятий Києві.

Відео знято в стилі антиутопії, а його режисером став Томас Джеймс, раніше знімав у Києві кліпи для групи Nothing But Thieves.

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Впізнаваною київської локацією у кліпі стали Національний музей історії України в Другій світовій війні і монумент Батьківщина-мати.

Як повідомляв УНІАН, раніше на київському вокзалі був знятий рекламний ролик про новому поколінні Apple Watch.