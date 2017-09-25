У Житомирській ОДА приймають заявки на участь в обласному щорічному конкурсі "Краща книга року"

У Житомирській облдержадміністрації приймають заявки на участь в обласному щорічному конкурсі «Краща книга року». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Заявки від авторів та видавництв приймаються до 1 жовтня 2017 року. До заявки обов’язково додається 3 екземпляри видань.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

· «Мій край» (наукові та науково-популярні дослідження, пізнавальна та навчальна література (крім підручників), довідкові та енциклопедичні видання з історії краю);

· «Особистість і доба» (біографічні дослідження, присвячені видатним діячам науки і культури);

· «З глибини знань» (навчальні посібники, довідники, енциклопедичні та науково-пізнавальні видання, словники);

· «Поезія року» (поетичні збірки авторів Житомирської області, що дістали громадське визнання та високу оцінку літературної критики);

· «Проза року» (романи, повісті, збірки оповідань, новел, есе житомирських авторів, які отримали громадське визнання та високу оцінку фахівців і критиків);

· «Світ дитинства» (різножанрові ілюстровані видання для дітей дошкільного віку, школярів та підлітків);

· «Кращий літературний дебют» (прозові та поетичні твори місцевих авторів);

· «Мистецтво друку» (книги, надруковані на вітчизняній поліграфічній базі і випущені на високому поліграфічному рівні);

· «Гран-прі» (унікальне, фундаментальне видання універсальної тематики, яке стало подією у вітчизняному книговиданні).

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До участі приймаються видання, які вийшли друком протягом року, що передує даті проведення конкурсу.

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Телефон для довідок ( 0412) 47-46-49, 096-819-98-33, Ярослава Гонзур.

Конкурсні роботи приймаються в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан С. П. Корольова, 1, кім. 231.

Торік відзначення переможців цього конкурсу провели на відкритому просторі, без мікрофонів, із виставкою видань, презентацією книг переможців, короткою церемонією нагородження та куштуванням " книжкового торту" та спільним фото учасників.