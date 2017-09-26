Слухання апеляції у справі генерала Назарова розпочалося зі скандалу (відео)

Слухання апеляції у справі генерала Назарова розпочалося зі скандалу. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Гостра перепалка виникла між родичами загиблих десантників та прихильниками обвинувачуваного генерала. Родичі загиблих бійців впевнені: Віктор Назаров має відповісти за загибель людей.

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Ще навесні суд визнав його винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі 49-ти військових внаслідок катастрофи ІЛ-76 у Луганському аеропорту.

У 2014 році його збили бойовики, а суд призначив йому 7 років тюрми.

Однак це рішення генерал оскаржив в апеляційному суді і досі залишається на волі та стверджує, що не винен у катастрофі, а суд першої інстанції виніс упереджене рішення.