У Житомирі волонтери Корпусу Миру США допомагатимуть молоді вивчати англійську

У Житомирі волонтери Корпусу Миру США допомагатимуть молоді набути навички володіння англійською мовою. Як передає кореспондент УНІАН, зустріч міської влади з волонтерами відбулася сьогодні вранці у прес-центрі Житомирської міської ради.

Учасникам заходу розповіли, що упродовж 11 тижнів у Житомирі працюватимуть волонтери Корпусу Миру США.

30 добровольців поспілкувалися Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним та його заступником Матвієм Хреновим. Під час зустрічі Сухомлин розповів гостям про розвиток Житомира та найближчі плани міської влади з розвитку міста.

Як прозвучало на зустрічі, волонтери з Америки викладатимуть англійську студентам вишів та школярам двох шкіл Житомира. Також волонтери планують підготувати міський методичний семінар для вчителів англійської мови.

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«Основною метою перебування Корпусу Миру в Житомирі є надати волонтерам можливість зрозуміти норми і традиції української культури, а також розвинути навички, необхідні для їх швидшого пристосування до життя в українських громадах», - уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради.

Нагадаємо, Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли перший український Президент Леонід Кравчук та американський Президент Джордж Буш підписали відповідну двосторонню угоду.