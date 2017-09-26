Житомирщина за підсумками січня-серпня лідирує у збільшенні обсягів будівництва – Мінрегіон

Житомирська область за підсумками січня-серпня цього року є одною – у списку регіонів України, що лідирують за збільшенням обсягів будівельних робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За його словами, будівельна галузь продовжує стабільно зростати. Позитивна тенденція спостерігається не стільки у столиці, а й в інших регіонах України.

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«За даними Державної служби статистики, за підсумками січня-серпня цього року підприємства вже виконали будівельні роботи на суму 53,5 млрд грн. Об’єми будівництва зросли більш ніж на чверть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Лідерами є Житомирська, Кіровоградська, Запорізька, Одеська та Київська області», — цитує прес-служба дані Мінрегіону.

Так, індекс будівельних робіт за вказаний період у Житомирській області склав 167%, Кіровоградській – 165%, Запорізькій – 141%, Одеській – 135%, Київській – 134%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 77% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13% та 10% відповідно.