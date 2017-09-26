У Сумах підозрюваного у розбещенні дітей екс-депутата облради звільнили під заставу

У Сумах колишнього депутата Сумської обласної ради, якого підозрюють у розбещенні малолітніх, звільнили під заставу у розмірі 134 тисяч 800 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, відповідне рішення Ковпаківський районний суд м. Суми виніс 25 вересня.

За словами прес-секретаря обласної прокуратури Наталії Науменко, на це рішення прокуратурою подано апеляційну скаргу.

Читайте такожСоратника Клінтон відправили до в'язниці за інтимне листування з дівчинкою-підлітком

«Ми наполягаємо на збільшенні застави на суму понад півмільйона гривень, судове засідання ще не призначене», - зазначила Науменко.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на залізничному вокзалі в м. Маріуполь Донецької області правоохоронці затримали колишнього депутата Сумської облради, який поліцією Сумської області був оголошений в розшук за підозрою у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей та в низці злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків.

За даними ЗМІ з посиланням на слідство, 7 липня 42-річний підозрюваний пропонував маленьким дітям підійти до його авто і за 100 гривень подивитися на його оголений статевий орган. У той же день збоченець повторив подібні дії.

22 вересня Ковпаківський районний суд м. Суми взяв під варту екс-депутата із можливістю внесення застави у 123 тис. грн.

Довідка УНІАН. За розбещення малолітніх підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.