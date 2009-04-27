У 2009-2015 роках в Україні триватиме патріотична акція

Впродовж 2009-2015 років в Україні проводитиметься всеукраїнська молодіжна акція «Пам`ятати. Відродити. Зберегти», спрямована на виховання у молодих громадян поваги до національних історичних і культурних цінностей та реалізацію молодіжних ініціатив у трудовій сфері.

Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам`ятати. Відродити. Зберегти», текст якого обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України має затвердити до 1 червня 2009 року план заходів з організації та проведення всеукраїнської акції.

Акція передбачатиме проведення серед учнівської та студентської молоді освітньої, інформаційної роботи з вивчення, популяризації національної історії та культурної спадщини, ознайомлення з об`єктами культурної спадщини місцевого значення; залучення учнів та студентів до науково-дослідної, пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури свого рідного краю. Крім того, мають бути заплановані організація відвідування учнівською та студентською молоддю екскурсійних, туристичних маршрутів місцями, пов`язаними з історією та культурою українського народу, походів шляхами військової слави; забезпечення захисту, збереження, утримання та відповідного використання об`єктів пам`яток культурної спадщини, зокрема, проведення необхідних ремонтних і реставраційних робіт таких об`єктів, залучення в установленому порядку учнівської і студентської молоді до виконання дослідних та відповідних охоронних робіт на територіях історико-культурних, етнографічних, природних заповідників, парків, музеїв, меморіальних комплексів тощо.

Президент також доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити розвиток мережі та підтримку діяльності молодіжних центрів праці; розробити та затвердити регіональні плани заходів, пов`язаних з організацією та проведенням всеукраїнської акції.