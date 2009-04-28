АТКУ: автономне опалення складе конкуренцію нинішнім тепломережам

Асоціація теплотехнічних компаній України (АТКУ) розробила національну програму сприяння впровадженню автономного опалення «Тепло в кожен дім».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова АТКУ Віталій ЯКОВЕНКО сьогодні в ході "круглого столу".

За його словами, для впровадження програми необхідно зняти заборону на підключення автономного поквартирного опалення, спростити процедуру переходу від централізованого на автономне опалення, ввести пільгове дворічне кредитування населення державними банками.

В.ЯКОВЕНКО зазначив, що в умовах браку державних коштів на модернізацію централізованої системи опалення - а на це необхідно щорічно 30-50 млрд. грн. - перехід на автономне опалення дасть можливість залучити 3 млрд. грн. від населення, оскільки вартість встановлення системи автономного опалення для середньої квартири становить 10 тис. грн. За даними АТКУ, близько 300-500 тис. осіб в Україні хочуть перейти від централізованого опалення до автономного.

При цьому введення програми допоможе заощадити 3-5 млрд. куб. м природного газу.

Голова АТКУ пропонує створити при Кабінеті міністрів науково-технічну раду з впровадження цієї програми. Передбачається, що програма буде допрацьована й представлена на початку літа цього року.

«З появою конкурента у теплокомуненерго з`явиться стимул для модернізації», - додав він.

В.ЯКОВЕНКО також зазначив, що за перший квартал ц.р. заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги становить 13 млрд. грн., із них 5 млрд. грн. – за опалення й гаряче водопостачання.

У свою чергу виконавчий директор Альянсу «Нова енергія України» Павло КАЧУР зазначив, що кожне місто має визначити з економічної позиції зони, де подача центрального опалення неефективна, це й буде поле діяльності для альтернативного опалення.

П.КАЧУР додав, що існує низка технічних проблем для впровадження автономного опалення. Серед них – необхідність перекладання газових інженерних мереж, а також зміни введення холодної води. При цьому необхідно враховувати й викиди чадного газу в атмосферу.

На його думку, існуючі принципи фінансування житлово-комунальної галузі не працюють тому, що дотації на компенсацію різниці в тарифах «стимулюють тих, хто веде нечесну економічну політику на ринку».

П.КАЧУР вважає, що для прозорого тарифоутворення необхідно ввести індексацію тарифу залежно від змін ціни на газ і мінімальної заробітної плати.

У свою чергу, заступник виконавчого директора Асоціації міст України Віктор АНТОНЕНКО виступає за те, щоб зафіксувати на державному рівні ціни на електрику та газ протягом року.